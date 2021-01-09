На Украине взорвался магистральный газопровод

На газопроводе в Полтавской области Украины произошел взрыв, сообщила пресс-служба АО «Лубныгаз». 13 населенных пунктов остались без газа, говорится в сообщении. Компания предупреждает о возможных аварийных отключениях газа.

«В результате аварии на магистральном газопроводе остались без газа населенные пункты, которые подключены к газораспределительной станции Куйбышево. Это населенные пункты Оржицкого района Лазорки, Новооржицкое, Райозеро, Тарасенково, Вишневое, Яблоневое, Воронинцы, Черевки, Хорошки, Новое, Загребельного, Тимки, Пилиповичи»,— говорится в Facebook компании.