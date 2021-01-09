В Азербайджане по делу о растрате $2 млн арестовали главу госкомпании по производству ковров

Председатель правления ОАО «Азерхалча» Видади Мурадов арестован, сообщила Генеральная прокуратура Азербайджана. Глава государственной компании по производству ковров обвиняется в растрате, злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.

«В результате расследования, проведенного на основании материалов, поступивших в Генеральную прокуратуру в связи с незаконными действиями Мурадова Видади Айдын оглу, занимавшего должность председателя правления ОАО "Азерхалча", возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям УК АР»,— говорится в сообщении ведомства.

По версии следствия, в 2016–2019 годах господин Мурадов перечислил на банковские счета нескольких юридических лиц около $2,02 млн через заключение формальных договоров на покупку пряжи для производства ковров ОАО «Азерхалча». По данным прокуратуры, глава госкомпании присвоил часть этой суммы, обналичив около $680 тыс. Дело ведет Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре Азербайджана.

Согласно сайту «Азерхалча», Видади Мурадов — эксперт по коврам, историк, доктор философии по истории. Заведует сектором ковроведения Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана, с 2016 по 2017 год был профессором Санкт-Петербургского отделения кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, специфики их культур и межрелигиозного диалога по Северному Кавказу. В июне 2016 года распоряжением президента назначен председателем правления ОАО «Азерхалча».