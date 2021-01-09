В Москве число участников рождественских богослужений сократилось в десять раз

В московских рождественских богослужениях в 2021 году приняли участие около 140 тыс. человек, сообщил глава департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков. По его словам, это в десять раз меньше обычного.

«Мероприятия в столице были организованы в порядка 475 храмах и прошли с соблюдением всех требований и мер в условиях пандемии коронавируса. Всего в рождественских богослужениях проняли участие 140 тыс. человек, а в ночь с 6 на 7 января — 60 тыс. москвичей»,— сказал господин Сучков ТАСС. Обычно в рождественских богослужениях принимает участие более миллиона человек, добавил он.

На службу в храме Христа Спасителя в Москве из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки были допущены только 350 прихожан, получивших специальные приглашения. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал глупыми людьми тех, кто не верит в существование коронавируса и пренебрегает предписаниями медиков.

Сегодня, 9 января, в России было зафиксировано 23 309 новых случаев заражения коронавирусом. Это на 1,45% меньше, чем накануне.

О борьбе с COVID-19 — в публикации “Ъ” «Отступать некуда, впереди Москва».