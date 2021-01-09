МЧС: в Свердловской области ожидается сильный снег

В Свердловской области 10 января ожидается сильный снег, предупредили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. По данным уральского гидрометцентра, ночью температура воздуха составит -20°...-25°, на севере региона ожидается до -25°...-30°. Днем синоптики обещают -19°...-24°.

Спасатели рекомендуют отказаться от поездок на личном транспорте и не парковать автомобили около деревьев и ветхих строений. Если от поездки отказаться невозможно, водителям рекомендуется не заезжать на встречную полосу и не совершать резких маневров, а также соблюдать дистанцию, скоростной режим.

Отметим, что снег в Свердловской области продолжит идти и 11 января. Только в Екатеринбурге за прошедшую ночь было вывезено более 9,5 тыс. тонн снежной массы.