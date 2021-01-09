За ночь из Екатеринбурга вывезли более 9,5 тысячи тонн снега

Коммунальные службы Екатеринбурга в ночь с 8 на 9 января вывезли из города более 9,5 тыс. тонн снежной массы, сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи с активно идущим снегом, работа продолжится и в ночь на 10 января, с увеличением количества специализированной техники»,— подчеркнули в горадминистрации.

По данным городского комитета благоустройства, сейчас в уборке городской территории задействовано 343 рабочих и 164 единицы техники, в том числе 22 комбинированные дорожные машины, 43 трактора, восемь фронтальных погрузчиков и 66 самосвалов. «Особое внимание дорожники уделяют прометанию улиц, посыпке их противогололедными материалами и удалению накатов»,— добавили в мэрии.

Согласно прогнозам синоптиков уральского гидрометцентра, умеренный снег продолжит идти до 11 января.