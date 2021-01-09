На Урале ожидаются морозы до -35 градусов

Синоптики уральского гидрометцентра прогнозируют сильные морозы в начале следующей недели. По их данным, в ночь на 11 января температура воздуха составит -25°...-30°, при прояснении столбик термометра опустится до -35°. Днем в области будет -23°...-28°. Ожидается переменная облачность и снег.

Согласно данным уральских синоптиков, похолодание будет постепенным. Так, сегодня на севере региона будет -18°...-23°, в горах — до -27°, на юге области — -13°...-18°. Ветер восточный 2-7 м/с. Днем ожидается умеренный снег.

В ночь на 10 января температура воздуха в Свердловской области составит -20°...-25°, на севере региона — до -25°...-30°. Днем синоптики обещают -19°...-24°. Ночью и днем ожидается переменная облачность и снег. Ветер будет северо-восточный 3-8 м/с.

В Екатеринбурге в начале следующей недели синоптики также прогнозируют морозы и снег. Ночью 11 января температура воздуха составит -25°...-27°, днем — -23°...-25°. 10 января в столице Урала будет -21°...-23° ночью, -19°...-21° — днем.

Сегодня в Екатеринбурге ожидается -14°...-16° и умеренный снег.