Меркель ожидает самую тяжелую для Германии фазу пандемии COVID-19

Канцлер ФРГ Ангела Меркель ожидает, что следующие недели зимы будут самыми тяжелыми в плане развития пандемии COVID-19 в Германии. Оценить последствия рождественских и новогодних праздников в контексте роста заболеваемости госпожа Меркель пока не может.

«Это вторая опасная волна пандемии, которую переживает наша страна и многие европейские страны. Следующие недели зимы станут, по всей видимости, самой тяжелой фазой пандемии. <...> Врачи и медицинский персонал во многих больницах работают на пределе возможностей. <…> Наша цель ясна — мы должны очень существенно понизить число новых случаев заражения, до уровня 50 новых случаев на 100 тысяч населения за семь дней, а еще лучше — ниже этого значения»,— заявила госпожа Меркель в видеообращении, опубликованном на сайте германского правительства (цитата по «РИА Новости»).

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, в Германии с начала пандемии коронавирусом заразились 1,9 млн человек. Умерли 40 тыс. пациентов с COVID-19, вылечились — 1,5 млн. 5 января Германия продлила до конца января действие ограничительных мер, введенных с целью борьбы с распространением коронавируса.