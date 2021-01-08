Суд в США повторно приговорил россиянку Осипову по делу о похищении детей

Федеральный окружной суд Канзаса приговорил к уже отбытому сроку гражданку России Богдану Осипову. Россиянку признали виновной в похищении своих детей и вывозе их в 2014 году за пределы США.

«Я считаю, что приговор в виде отбытого срока и 12 месяцев условно — это достаточный приговор, явно не чрезмерный»,— сказал судья Эрик Мелгрен на заседании (цитата «РИА Новости»).

Также судья обязал Осипову запросить у властей РФ, где сейчас находятся дети, разрешение на их возвращение в США и потребовать отменить ее опекунство над ними. «Я возмущен тем, что власти РФ участвовали в разрушении этой семьи»,— добавил он.

Богдана Осипова была арестована в 2017 году и приговорена в 2019 году к семи годам тюрьмы за то, что вывезла своих детей из страны без согласия на это своего мужа, гражданина США. Сама Осипова обвиняла своего мужа в физическом и сексуальном насилии и угрозах. В ноябре 2020 года россиянка вышла из тюрьмы под залог $25 тыс.