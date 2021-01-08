На Кубани от коронавируса за сутки умерли 14 человек

По данным на 8 января 2021 года в Краснодарском крае от коронавируса умерли 14 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона. Всего с начала пандемии на Кубани от COVID-19 умерли 1051 человек.

Так, В Крымской центральной районной больнице умерли три пациента – две женщины (68 и 78 лет), а также 71-летний мужчина. Все трое страдал гипертонической болезнью. Кроме того, три человека умерли в Северской ЦРБ. У одного из них (78 лет) также была гипертония, еще у одного (70 лет) – сахарный диабет, у третьего (58 лет) – ишемическая болезнь сердца.

Еще по два человека скончались в Сочи и Новороссийске, по одному в Краснодарской краевой больнице №1, Лабинской, Усть-Лабинской и Тихорецкой ЦРБ.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 8 января в Краснодарском крае выявили 184 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Общее количество заболевших достигло 29219 человек.

Днем ранее на Кубани скончались 16 заболевших COVID-19, общее число летальных случаев достигло 1037.

Алексей Белянин