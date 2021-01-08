За сутки в Краснодарском крае выявили 184 заболевших коронавирусом

По данным на 8 января в Краснодарском крае выявили 184 новых случаев заболевания коронавирусной инфекции. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

Общее количество заболевших достигло 29219 человек. Продолжают лечение 8469 заболевших, выздоровели и выписаны – 19699 (в т.ч. 152 – за минувшие сутки). Как сообщает Минздрав Кубани, в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких находятся 123 пациента, еще трое – на ЭКМО.

По данным оперативного штаба Кубани, новые случаи COVID-19 за сутки выявили в 25 муниципальных образованиях краях. Среди заболевших 89 мужчин и 95 женщин. Среди них четверо детей.

Лидером по приросту заболевших остается Краснодар – 57 человек, в Сочи зарегистрировано 22 случая, в Геленджике – 16. Кроме того, по семь заболевших зафиксировано в Кореновском, Северском и Темрюкском районах. По шесть – в Анапе и Горячем Ключе, Белореченском и Крымском районах. По пять человек выявили в Новопокровском, Динском и Тихорецком районах.

В Абинском и Брюховецком районах – по четыре новых пациента, в Апшеронском, Калининском и Выселковском – по три, в Новороссийске, Туапсинском, Славянском, Усть-Лабинском и Белоглинском районах – по два. По одному – в Ейском и Тимашевском.

Всего за последние сутки в России выявлено 23 652 случая COVID-19 в 84 регионах, из них 2 697 (11,4%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. В Москве зарегистрировано 5027 случаев, в Санкт-Петербурге – 3017, в Московской области – 1226. Меньше всего заболевших выявили в ЕАО (14), Туве (11) и НАО (1).

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 7 января в Краснодарском крае было выявлено 185 новых случаев коронавирусной инфекции. По суточному приросту Кубань занимала 40-е место в РФ. Общее количество заболевших составило 29 035 человек. Продолжали лечение 8451 заболевший, 19547 выздоровели, в т.ч. 160 – за минувшие сутки. Скончались 16 заболевших, общее число летальных случаев достигло 1037.

Алексей Белянин