На Кубани от коронавируса за сутки умерли 16 человек

В Краснодарском крае по данным на 7 января 2021 года от коронавируса скончались 16 человек. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Общее количество смертельных случаев в регионе достигло 1037. Новые смертельные случа зафиксированы в больницах Краснодара и Новороссийска, а также Лабинского, Северского, Тихорецкого, Крымского, Темрюкского и Усть-Лабинского районов. У всех пациентов диагностировали двустороннюю пневмонию тяжелого течения, отмечают в оперативном штабе.

Так, врачам Усть-Лабинской больницы не удалось спасти трех человек – 53-летнего и 73-летнего мужчин, страдавших ишемической болезнью сердца, а также 68-летнюю пациентку из Кореновска с сахарным диабетом и гипертонической болезнью. Еще три человека с гипертонической болезнью скончались в Новороссийске. В инфекционной больнице №3 умерла 64-летняя женщина, в городской больнице №1 – еще две женщины 63 и 73 лет.

В ККБ №2 в Краснодаре скончалась 71-летняя пациентка, проживавшая в Тимашевском районе. По данным медиков, ранее у нее также были диагностированы гипертония и саркоидоз. В Лабинской центральной райо умерли два жителя Курганинска, у которых также была гипертоническая болезнь.

В Темрюкской ЦРБ умер 69-летний пациент с сахарным диабетом. Кроме того, два летальных случая зафиксировано в Северской ЦРБ. Здесь скончались 78-летняя местная жительница с гипертонией и 76-летний пациент с ишемической болезнью сердца.

Помимо этого, в Тихорецкой ЦРБ умерли две пациентки из Белоглинского и Новопокровского районов. В Крымской ЦРБ скончались два пациента: житель Темрюка 48 лет и жительница Анапы 61 года. У всех четырех заболевших была гипертоническая болезнь.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, всего за минувшие сутки в Краснодарском крае выявили 185 заболевших коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 29 035 человек. Продолжают лечение 8451 заболевший, 19547 выздоровели, в т.ч. 160 – за минувшие сутки.

Алексей Белянин