В Краснодаре в январе 2021 года вырастет плата за проезд на 16 маршрутах

В Краснодаре с 9 января 2021 года начнет повышаться плата за проезд в общественном транспорте. Об этом, как сообщает пресс-служба мэрии города, было объявлено на брифинге с участием представителей мэрии, а также перевозчиков, работающих в городе.

Повышение коснется пока 16 маршрутов, которые обслуживают семь перевозчиков: ООО «Вымпел-М», «Кайман», «Кубань», «Респект», «Технотранс-Юг», «Квартет» и «Управляющая автотранспортная компания города Краснодара». Но не исключено, что в ближайшие три месяца еще часть перевозчиков могут подать такие заявки. В частности, с 9 января повысится проезд на маршрутах №51 и 58, с 10 января – №31 и 44, с 14 января – №60, 61 и 77, с 16 января – №11, 34 и 75, с 23 января – №56, с 24 января – №1, 28, 42 и 78, с 31 января – №23. Стоимость проезда на них составит 30 рублей.

По данным участников совещания, основной причиной повышения стоимости проезда в городе стало снижение пассажиропотока, связанного с распространением коронавируса. Кроме того, повлияло удорожание запчастей, топлива (рост составил 16%) и полисов ОСАГО. Кроме того перевозчикам в 2020 году пришлось устанавливать терминалы для безналичной оплаты, а также оборудовать транспорт специальными табличками Брайля – эти расходы также будут заложены в новую стоимость проезда.

«Коммерческие перевозчики вынуждены провести увеличение стоимости тарифа. В 2020 году они понесли большие затраты. Повышение оплаты — это вынужденная мера», – заявил президент Ассоциации «Союз транспортников Кубани» Иван Петров.

В мэрии Краснодара отмечают, что стоимость проезда в муниципальном общественном транспорте пока останется прежней – 28 рублей. В мэрии Краснодара также рассказали, что выйти полностью на регулируемые администрацией маршруты пока нельзя, так как это требует дополнительных инвестиций со стороны бюджета. По расчетам мэрии Краснодара, на это необходимо около 10 млрд руб. – около трети всего годового бюджета кубанской столицы.

По данным администрации Краснодара, всего в городе сейчас работает 78 автобусных маршрутов, обслуживаемых коммерческими перевозчиками. Ранее, 10 декабря 2020 г., до 30 рублей увеличилась цена за проезд на автобусном маршруте № 29. Повышение стоимости проезда произошло в соответствии с приказом коммерческого перевозчика — компании «Югополис-Экспресс».

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в предыдущий раз проезд в общественном транспорте в Краснодаре повышали в июле 2019 года. Тариф вырос с 26 до 28 руб. Предыдущее повышение тарифа с 23 до 26 руб. произошло 20 апреля 2018 года.

В ноябре 2019 года Краснодарское УФАС России возбудило антимонопольное дело по обращению жителей кубанской столицы в отношении городских перевозчиков. Их подозревают в нарушении п. 1 ч. 1 ст. 11 Закона о защите конкуренции. По мнению УФАС в действиях перевозчиков усмотрены признаки картеля, поскольку они, работая на одном рынке, одновременно увеличили и установили на одном уровне тарифы на проезд в городском общественном транспорте.