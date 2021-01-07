В Краснодарском крае за сутки выявили 185 новых заболевших COVID-19

По данным на 7 января 2020 года в Краснодарском крае выявили 185 заболевших коронавирусом. Об этом сообщает сайт «Стопкоронавирус.рф».

По суточному приросту Кубань занимает 40-е место в РФ. Общее количество заболевших составляет 29 035 человек. Продолжают лечение 8451 заболевший, 19547 выздоровели, в т.ч. 160 – за минувшие сутки.

В настоящее время 122 человека находится в тяжелом состоянии, из них 118 – на ИВЛ, четыре – на ЭКМО, уточняют в министерстве здравоохранения Кубани.

Как сообщает оперативный штаб Краснодарского края, среди новых заболевших 108 женщин и 77 мужчин, в том числе четверо детей. Возраст самого младшего пациента - два года, самого старшего - 90 лет.

Больше всего заболевших зарегистрировано в Краснодаре – 59 случаев. Кроме того, в Белореченском районе зарегистрировано 19 новых случаев COVID-19, в Темрюкском – 10. По восемь заболевших в Сочи и Белоглинском районе, по семь в Армавире и Северском. По шесть новых заболевших зарегистрировано в Анапе и Кореновском районе, по пять – в Апшеронском.

Кроме того, по четыре новых пациента в Геленджике, Тбилисском, Усть-Лабинском и Лабинском районах. Еще о трех новых случаях отчитались в Крымском, Мостовском, Павловском и Абинском районах.

По два человека выявлено в Горячем Ключе, Ейском, Туапсинском, Калининском, Приморско-Ахтарском и Щербиновском районах. По одному в Гулькевичском, Новокубанском, Выселковском, Динском, Кавказском, Каневском, Красноармейском, Тимашевском и Тихорецком районах, а также Новороссийске.

Показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей составляет 511,6.

Всего за сутки в России выявили 23541 новый случай заболевания коронавирусом. Больше всего заболевших по-прежнему регистрируется в Москве (4871), Санкт-Петербурге (3005) и Московской области (1228). Меньше всего новых пациентов выявили в Еврейской автономной области – 13, а также в Ненецком автономном округе и на Чукотке – по три.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, по данным на 6 января в Краснодарском крае выявили 187 заболевших COVID-19. Общее число заболевших составило 28 850 человек, 19 387 человек выздоровели. За сутки скончались 15 человек, общее число смертельных случаев составило 1021.

Алексей Белянин