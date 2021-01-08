На Украине начал действовать строгий карантин

На Украине с полуночи 8 января начали действовать жесткие карантинные ограничения, введенные из-за пандемии COVID-19, сообщается на сайте Минздрава страны. Ограничения коснутся заведений общепита (разрешена работа на вынос), предприятий торговли, фитнес-центров и других отраслей.

«С 00:00 часов 8 января 2021 в 00:00 часов 25 января на территории Украины будут действовать усиленные карантинные мероприятия»,— говорится в сообщении. В стране также будут закрыты учреждения культуры. Вводится запрет на массовые мероприятия. Ограничивается работа спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов. Запрещается работа рынков, а также посещение учебных заведений, кроме детсадов. Парикмахерские и салоны красоты смогут работать по предварительной записи. Минздрав призвал все учреждения, которые имеют такую возможность, с 8 по 24 января работать дистанционно.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии на Украине было выявлено 1,3 млн заболевших коронавирусом. В декабре интервью газете The New York Times президент страны Владимир Зеленский сообщил, что получение западных вакцин откладывается на неопределенное время. Он добавил, что страна готова закупать любык вакцины, кроме российских.

Подробности — в материале “Ъ” «Украине и хочется, и не колется».