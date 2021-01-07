«Удаленка» убивает креатив

«Удаленка» негативно влияет на творческое мышление и разрушает социальные связи. Переходя на дистанционный режим работы, люди сокращают общение с коллегами и не получают рабочие стимулы из внешней среды. Для компаний это означает потерю инновационных идей и, как результат, замедление экономического роста. К такому выводу пришел главный экономист Банка Англии Энди Холдейн, а также аналитики компании Microsoft. Так ли это? И как с изоляцией справляется креативный класс? Разбирался Сергей Гусев.

Казалось бы, эпоха удаленной работы создала все условия для творчества: вместо поездок в общественном транспорте можно выспаться, да и коллеги не отвлекают постоянными разговорами.

На деле, как отмечают в Банке Англии, ситуация ровно обратная.

Изоляция истощает так называемый социальный капитал работника — запас новых впечатлений и идей, который можно получить только путем общения.

К тому же, отсутствие фоновых шумов, как оказалось, лишь провоцирует мозг зацикливаться на чем-то одном без возможности переключиться.

В итоге компания может лишиться целых команд, отвечающих за инновации, рассуждает руководитель «Лаборатории карьеры Алены Владимирской» Алена Владимирская: «Какие-то прорывные интересные идеи человек редко придумывает один. Я о чем-то думаю, кто-то что-то еще сказал, а тут я еще увидел какое-то решение в другом отделе — таких условно решений, которые создаются либо командой из нескольких человек, либо, соответственно, на основе подумать о множестве, в онлайне это практически не случается».

Многие представители творческих профессий и до пандемии работали из дома. Почему это не сказывалось на их креативности?

Важно помнить, что «удаленка» в условиях пандемии от фриланса отличается отсутствием неформального живого общения, объясняет психолог Яна Лейкина. По ее словам, снижению творческих способностей во время изоляции есть вполне физиологическое объяснение.

«Творческое мышление действительно требует высокого уровня окситоцина. То есть доказано, что когда люди находится в благоприятной обстановке, их творческий потенциал возрастает. Окситоцин производится при непосредственном контакте, когда есть объятия, когда есть прикосновения, когда есть рукопожатия», — рассказала Яна Лейкина.

При этом способов повысить свою креативность в домашних условиях не так уж и много, и главный из них — это поддерживать психическое здоровье, продолжает Яна Лейкина: «Дать самому себе это ощущение телесной, эмоциональной радости. Делать самомассаж, танцевать, петь, рисовать, сделать перестановку в доме, надевать дома нарядную одежду, способствовать тому, чтобы тело почувствовало радость, воодушевление — это когда все хорошо. А мы начинаем креативить по-настоящему, когда мы чувствуем, что все хорошо».

Все эти методы стали популярны еще весной — тогда люди устраивали танцевальные флешмобы, занимались спортом из дома и, судя по сообщениям от онлайн-маркетплейсов, активно закупали принадлежности для ремонта.

Способы помочь креативным служащим находились и в рабочей среде, отмечает руководитель агентства по организации мероприятий Event Agency Republic Free Юрий Мирошников: «Мы для себя устраивали такой мини-корпоратив: немножко играли, пускай и онлайн, но вместе с коллегами, кто-то с бокалом чая, кто-то с бокалом вина. Общались на отвлеченные темы.

Вот когда послабления пошли, мы все-таки периодически встречаемся с коллегами офлайн в кафе, на нейтральной территории».

В 2021 году, как считают эксперты Гарвардской школы бизнеса, многие компании перейдут на гибридный режим — хотя бы часть рабочей недели сотрудники будут проводить в офисе.

Впрочем, для многих дистанционная работа еще долгое время не будет предметом выбора. Так, например, в корпорации Google уже заявили, что позволят сотрудникам вернуться в офисы не раньше осени. А бороться с возникающими трудностями в компании советуют специальными техниками дыхания и здоровым сном.

Ульяна Миненкова