Наговорили

“Ъ-Ярославль” вспомнил наиболее яркие высказывания и комментарии на события от ньюсмейкеров региона: политиков, представителей власти и общественников. В подборке “Ъ-Ярославль” – топ-10 цитат 2020 года.

Валентина Терешкова: «Зачем городить какие-то искусственные конструкции»

Самой знаменитой фразой 2020 года не только в регионе, но и во всей стране стало предложение депутата Госдумы от Ярославской области, члена партии «Единая Россия» Валентины Терешковой об обнулении сроков полномочий действующего президента России. 10 марта во время пленарного заседания Госдумы Валентина Терешкова предложила отменить ограничения на количество президентских сроков после принятия поправок в Конституцию, что позволит действующему главе государства снова выставлять свою кандидатуру на президентских выборах.

«Зачем городить какие-то искусственные конструкции. Надо все честно, открыто и публично предусмотреть. Или вообще убрать ограничения по числу президентских сроков в Конституции, или заложить в законе возможность для действующего президента вновь избираться на эту должность уже в соответствии с обновленной Конституцией»,— заявила госпожа Терешкова во время обсуждения поправок к Конституции. Депутаты Госдумы большинством голосов поддержали предложение первой женщины-космонавта.

Дмитрий Миронов: «Раз мэр закрыт, будем открывать мэра»

Эту фразу губернатор Ярославской области произнес 5 марта 2020 года на встрече с главными редакторами региональных СМИ. Участники встречи пожаловались главе региона на то, что мэр Ярославля закрыт от общения с прессой. Губернатор удивился: «Не может быть, я как не включу телевизор – там Владимир Волков». Увидев, что этот ответ не убедил журналистов, господин Миронов произнес фразу: «Раз мэр закрыт, будем открывать мэра».

Тогда же губернатор отметил, что правительство региона не оставит без поддержки мэра Ярославля и город Ярославль, у которого скопилось большое количество вопросов, не решавшихся долгое время.

«Есть проблемы с финансированием. И большой долг, который Владимир Волков получил в наследство — одна из причин, по которой он не может развернуться достаточным образом. Мы поддерживали и будем поддерживать мэра»,— пояснил господин Миронов, добавив, что он оценивает работы мэра Ярославля на крепкую «четверочку».

Владимир Волков: «В Люберцах я не живу, живу в Ярославле»

В сентябре 2020 года в отношении мэра Ярославля Владимира Волкова судебными приставами Московской области было возбуждено исполнительное производство. Оказалось, что за главой Ярославля числится долг по платежам за жилую площадь и по коммунальным платежам, включая пени в городе Люберцы Московской области в размере более 28 тыс. руб.

“Ъ-Ярославль” попросил главу Ярославля прокомментировать ситуацию с возникшей задолженностью. «В Люберцах я не живу, живу в Ярославле. К сожалению, не отследил ситуацию. Я обычный человек, свои коммунальные долги обязательно погашу»,— пояснил господин Волков.

Напомним, что ранее господин Волков до 2016 года в течение трех лет был главой городского поселения Красково в Люберецком районе Московской области. С 2016 года по 2018 год, до того, как стал мэром Ярославля, он руководил администрацией Переславля-Залесского.

Анатолий Лисицын: «Прошу вас исключить меня из партии “Единая Россия”»

24 марта 2020 года бывший губернатор Ярославской области Анатолий Лисицын сообщил о том, что он выходит из состава партии «Единая Россия». Политик разместил на своей странице в Facebook фотографию принятого у него заявления, в котором говорилось: «Прошу вас исключить меня из партии “Единая Россия” с сегодняшнего дня». К заявлению он приложил партбилет.

Беспартийным Анатолий Лисицын был до июня 2020 года, когда он вступил в партию «Справедливая Россия». От справороссов экс-губернатор в сентябре участвовал в дополнительных выборах в Госдуму по ярославскому одномандатному избирательному округу. На выборах победил выдвинутый «Единой Россией» известный хоккеист Андрей Коваленко. Анатолий Лисицын с небольшим отрывом занял второе место.

Виктор Волончунас: «Вы ждете какого-то скандала, а потом бегаете и оправдываетесь»

15 декабря в Ярославской областной думе, во время обсуждения транспортной реформы, которую проводит действующая мэрия города, бывший мэр Ярославля Виктор Волончунас подверг резкой критике планы по изменению маршрутной сети.

«Вы ждете или какого-то скандала, а потом бегаете и оправдываетесь, или вы такие вот упертые, или просто неграмотные люди. Считаем, что прежде, чем вести разговор об изменении маршрутной сети, необходимо собрать мнения ярославцев. Именно для наших граждан, в первую очередь, это должно быть удобно и выгодно. Кроме того, думаю, что мы должны использовать имеющуюся систему общественного транспорта и работать над ее улучшением, а не ликвидировать ее до основания»,—отметил бывший мэр Ярославля, заместитель председателя облдумы Виктор Волончунас.

На том совещании депутаты облдумы решили в феврале 2021 года провести еще одно обсуждение транспортной реформы в Ярославле.

Константин Гриднев: «Получился неудобный случай»

Депутат Ярославской областной думы Константин Гриднев, входящий во фракцию КПРФ, в феврале 2020 года вынужден был написать заявление об уходе с работы на постоянной основе. Корреспонденту “Ъ-Ярославль” он рассказал, что сделал это по этическим причинам. «Получился неудобный случай. Поехал с женой на Кубу, но не написал заявление об отпуске. Пришлось написать заявление об уходе с работы на постоянной основе из-за давления СМИ. Я признаю, что виноват»,— сказал господин Гриднев.

В июне Константин Гриднев снова написал заявления о возвращении на постоянную оплачиваемую работу в областной парламент. Однако комитет облдумы по правопорядку, этике и информационной политике тогда отложил рассмотрение заявления на более поздний срок. По неофициальным данным, зарплата депутата областной думы — от 75 тыс. руб.

Денис Добряков: «Если огромной компании так нужны эти деньги, мы их заплатим»

В августе 2020 года компания ООО «Газпром межрегионгаз Ярославль» направила на имя главы администрации города Рыбинска Дениса Добрякова письменную претензию, в которой потребовала оплатить более 140,657 тыс. руб. долга за потребление газа мемориалом «Вечный огонь». Пресс-служба компании сообщила, что отключать мемориал от газа они не будут, однако продолжат начисление долга за потребленное топливо. По информации компании, в Рыбинске ежемесячно для мемориала поставляется газ на сумму около 12 тыс. руб.

Находившийся тогда в отпуске за пределами региона глава Рыбинска Денис Добряков по телефону сообщил “Ъ-Ярославль”, что специально для погашения долга вносилась правка в бюджет города, однако депутаты на муниципальном совете данную статью по изменению бюджета отклонили. «Считаю, что Газпром поступает не красиво. Многие населенные пункты обслуживаются бесплатно. Если огромной компании так нужны эти деньги, мы их заплатим. По возвращению из отпуска буду решать этот вопрос»,— отметил господин Добряков.

Позднее к решению вопроса подключился ОНФ. Руководство ОНФ направило на имя главы ПАО «Газпром» Алексея Миллера письмо с предложением поставлять газ для мемориалов «Вечный огонь» на безвозмездной основе.

Артем Цымбалов: «Глаза один за одним вывалились на пол»

Главный архитектор Ярославля Артем Цымбалов подверг резкой критике внешний вид обновленного во время ремонта после пожара Дзержинского рынка. Свою оценку новым фасадам рынка он дал на странице в Instagram.

«Глаза один за одним вывалились на пол. Нет слов от такой красоты. Это все равно что в тарелку салата плюхнуть ведро соли с сахаром и еще майонеза ванну. А ведь в городе существует процедура согласования облика объекта. Дорогие собственники, когда архитектура — это явно не ваш конек, займитесь лучше своим бизнесом, тогда как архитектурные решения представьте на согласование профессионалам»,— написал господин Цымбалов.

“Ъ-Ярославль” сообщал , что в конце июля 2020 года прошло техническое открытие Дзержинского рынка, работа которого остановилась осенью 2019 года в результате крупного пожара. По информации регионального управления МЧС, во время пожара пострадало около 400 кв. м площади рынка. Ущерб оценивался в несколько десятков млн руб. В декабре рынок был открыт уже официально.

Александр Воробьев: «Расследовать нельзя отмахнуться»

25 декабря 2020 года руководитель фракции КПРФ Александр Воробъев на заседании Ярославской областной думы который потребовал проверить факты, приведенные в публикации «Новой газеты» об элитной недвижимости председателя правительства области Дмитрия Степаненко.

«Я задаю вопрос прокуратуре, если она сегодня здесь присутствует. Скажите, пожалуйста, где вы запятую поставите в предложении из трех слов: "Расследовать нельзя отмахнуться"»,— процитировал “Ъ” фрагмент выступления господина Воробьева.

Сразу после этого в интернет-трансляции из облдумы пропали звук и видеоизображение. Пока о реакции на слова руководителя фракции не сообщалось.

Дмитрий Петровский: «Стою с шапочкой, собираю денежки»

Депутат муниципалитета Ярославля, хирург-онколог, доктор медицинских наук Дмитрий Петровский 11 декабря вышел на паперть собирать милостыню для пополнения городского бюджета. Об этом сам депутат рассказал на своей странице в соцсети и выложил видео, на котором он стоит возле церкви и собирает деньги.

«Стою с шапочкой, собираю денежки. В бюджет города все пойдет. Вот чем должны заниматься депутаты – собирать милостыню на паперти. Всех депутатов на паперть! И жизнь в стране наладится!»,— написал депутат, не уточнив, какую сумму ему удалось собрать.

Депутат Дмитрий Петровский не раз отличался своими неожиданными поступками. “Ъ-Ярославль” сообщал, что он выходил на одиночный пикет к зданию правительства Ярославской области с требованием защитить барсуков, которых, по его словам, в период пандемии коронавируса стали больше истреблять, так как люди считают, что барсучий жир повышает иммунитет и позволяет справиться с болезнью.

Ранее он на заседании муниципалитета предложил проголосовать за объединение Ярославской и Костромской областей. Вопрос был поставлен на голосование. За объединение регионов проголосовали шесть ярославских депутатов из 37.

Екатерина Руденко