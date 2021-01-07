ВМС США начнут патрулирование у границ России в Арктике

Военно-морской флот США начнет регулярное патрулирование у российских берегов в Арктике, сообщило издание Breaking Defence со ссылкой на министра ВМС Кеннета Брейтуэйта. Глава ВМС США обвинил Москву в «непрозрачных» военных операциях, ведущих к эскалации в регионе, а также в незаконном регулировании судоходства на Северном морском пути.

«Россия вкладывает значительные средства в укрепление своей арктической обороны и экономики, что приводит к многоуровневой милитаризации ее северного побережья»,— сказал министр.

Господин Брейтуэйт сравнил ситуацию у арктически оберегов с положением в Южно-Китайском море. «Мы видим, что некоторые из тех, кто находится рядом с конкурентами, считают, что определенные водоемы принадлежат им. Что ж, международное сообщество признает, что это международные воды, в которых мы будем работать»,— добавил он.

Глава ВМС уточнил, что главное преимущество США в Арктике — подводные лодки. При этом, по его словам, американским ВМС придется арендовать ледоколы у партнеров, тогда как у России есть целый ледокольный флот.

В конце прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «будет прирастать» Арктикой и северными территориями в ближайшие десятилетия. Он также сообщил, что страны НАТО усилили интенсивность маневров авиации и флота в Арктике. О военной активности НАТО в регионе также сообщило командовании Северного флота России.

О противоречиях в регионе — в материале “Ъ” «Теория и Арктика международных отношений».