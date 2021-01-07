Генсек НАТО призвал уважать результаты выборов США

Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает шокирующим события в Вашингтоне. Он призвал уважать демократические результаты выборов. Глава Европарламента Давид Сассоли выступил с аналогичным заявлением

«Шокирующие сцены в Вашингтоне. Результаты демократических выборов необходимо уважать»,— написал господин Столтенберг в Twitter.

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Господин Сассоли также призвал уважать результаты выборов. «Мы уверены, что США гарантируют защиту норм демократии»,— написал он.

6 ноября сторонники президента Дональда Трампа прорвались в здание Капитолия. В этот день Конгресс США должен был утвердить итоги голосования выборщиков, по которым победителем стал демократ Джо Байден. Сейчас здание Капитолия освободили от демонстрантов.