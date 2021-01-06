Лукашенко избран делегатом Всебелорусского народного собрания от Могилева

Президент Белоруссии Александр Лукашенко избран делегатом Всебелорусского народного собрания (ВНС) от города Могилева, сообщил Telegram-канал «Пул первого».

«Лукашенко снова избрали! Президента выбрали делегатом ВНС. Кстати, от города Могилева»,— говорится в сообщении.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Всебелорусское народное собрание не уполномочено вносить изменения в конституцию страны и не будет этого делать. Проведение собрания назначено на 11–12 февраля 2021 года. Планировалось, что на собрании рассмотрят программу социально-экономического развития Белоруссии до 2025 года.