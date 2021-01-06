В Ярославле ребенка увезли на скорой с горки в парке «Карпаты» за Волгой

В Заволжском районе Ярославля после ЧП на снежной горке в парке «Карпаты» девочку увезла скорая медицинская помощь, сообщил портал 76.ru. По информации портала, инцидент произошел 6 января, ребенка сбили во время катания с горки.

«Девочку сбили вне стандартной трассы. Лежала, жаловалась на шею. Не могли найти родителей. Вроде она каталась без них. Увезли ее на скорой»,— цитирует 76.ru очевидца происшествия, который говорит, что в парке недостаточно хорошо организован процесс катания, а потому возможны столкновения катающихся с горок детей и взрослых.

Ранее “Ъ-Ярославль” сообщал, что 6 января были временно закрыты все горки детского городка парка «Нефтяник» в Ярославле. В мэрии города отметили, что временное ограничение доступа на горки в детском игровом комплексе введено после жалобы местного жителя в социальных сетях. В парке сегодня была проведена проверка. И хотя видимых нарушений во время проверки выявлено не было, комиссия приняла решение временно закрыть горки.

Накануне произошло ЧП на территории санатория в Рыбинском районе. После столкновения на ледяной горке четырехлетний ребенок получил тяжелую травму головы. Мальчика доставили в реанимацию. Следователи регионального следственного управления СК России возбудили уголовное дело по факту получения ребенком травмы во время катания с горки.

Антон Антонов