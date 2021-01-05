В Ярославской области 4-летний ребенок оказался в реанимации после катания с горки

Следственные органы в Ярославской области возбудили уголовное дело по факту получения ребенком травмы во время катания с горки, сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Ярославской области. Уголовное дело возбуждено по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). По этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Согласно материалам уголовного дела, 4 января днем четырехлетний мальчик получил травмы во время катания с горки на тюбах – так называемых «ватрушках». Ребенок вместе с родителями находился на территории одного из санаториев в Рыбинском районе. Во время одного из спусков с горки «тюбинг», на котором спускался мальчик, столкнулся с другими отдыхающими. Во время столкновения мальчик получил травму головы. Пострадавшего ребенка доставили в реанимацию.

В пресс-службе уточнили, что в настоящее время следователи и криминалисты управления проводят необходимые следственные действия. В ходе следствия будут установлены все обстоятельства случившегося ЧП. Также устанавливаются лица, отвечающие за безопасность катания на горке.

Антон Антонов