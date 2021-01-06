После жалобы жителей в Ярославле закрыли горки парка «Нефтяник»

Сегодня после проверки в парке «Нефтяник» города Ярославля было принято решение временно ограничить доступ на все горки детского игрового комплекса, сообщили в пресс-службе городской мэрии. В сообщении отмечается, что 6 января проверка в парке «Нефтяник» была проведена после обращений в соцсети одного из жителей Красноперекопского района. В частности, он обратил внимание на то, что рядом с горкой установлено ограждение, которое может представлять опасность при катании.

Проверку провели сотрудники администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов вместе с представителями дирекции городских парков культуры и отдыха. В мэрии отметили, что до этого весь период работы игрового комплекса в парке «Нефтяник» жалоб от посетителей не поступало.

«Специалистами ежедневно проводится обход и очистка территории. Они обращают особое внимание на детские городки: ледяной наст и снег счищаются до резинового покрытия»,— рассказала замдиректора МУП «Дирекция городских парков культуры и отдыха» Ярославля Ирина Никитина.

По словам первого заместителя главы администрации Красноперекопского и Фрунзенского районов Дмитрия Сергеева, игровой комплекс в парке «Нефтяник» эксплуатируется с 2018 года.

«При его установке были соблюдены все необходимые нормативы, в том числе и расположение газонного ограждения. Оно составляет не менее полутора метров. Проблем с его эксплуатацией не зафиксировано»,— пояснил господин Сергеев.

Тем не менее по результатам выездной проверки было принято решение о временном ограничении доступа на все горки в игровом комплексе. В пресс-службе уточнили, что вход в городские парки отдыха бесплатный, а ответственность за безопасность нахождения детей на детских площадках несут сопровождающие их лица.

Накануне “Ъ-Ярославль” сообщал, что в Рыбинском районе четырехлетний мальчик попал в реанимацию после ЧП, произошедшего на ледяной горке в одном из санаториев. Следственное управление СК России по Ярославской области возбудило уголовное дело по факту получения ребенком травмы во время катания с горки.

Антон Антонов