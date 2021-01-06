В Евросоюзе одобрили использование вакцины Moderna

Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендовало применение американской вакцины Moderna для борьбы с COVID-19. Исполнительный директор EMA Эмер Кук заявила, что Moderna станет еще одним инструментом «для преодоления сложившейся чрезвычайной ситуации» с пандемией.

Как отмечает EMA, побочные эффекты от вакцины Moderna были легкими или умеренными и исчезали в течение нескольких дней после прививки. «Контроль безопасности и эффективности вакцины будет продолжаться по мере использования на всей территории Евросоюза»,— сообщается на сайте агентства.

Компания Moderna по итогам третьей фазы испытаний своей вакцины от коронавируса COVID-19 заявила, что препарат в целом хорошо переносится и серьезных проблем для здоровья людей выявлено не было. По данным клинических исследований, эффективность вакцины достигает 94,1%, а для предотвращения тяжелого течения коронавируса — 100%.

Напомним, в конце декабря первые партии вакцины Pfizer прибыли в страны ЕС. Российская вакцина «Спутник V» пока используется преимущественно на родине, но производители надеются заинтересовать ею и власти других стран.

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