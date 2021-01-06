Правительство утвердило правила работы сервиса «Поступление в вуз онлайн»

Правительство России утвердило правила функционирования суперсервиса «Поступление в вуз онлайн». Постановление, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на интернет-портале правовой информации.

Как говорится в документе, цель суперсервиса — возможность поступления в вуз с помощью уникального электронного заявления о согласии на зачисление, полученного из единого портала. Теперь все российские государственные вузы смогут подключиться к суперсервису «Поступление в вуз онлайн», а абитуриенты — подать документы в удаленном режиме.

Напомним, летом Минкомсвязь подготовила план ускоренной цифровизации государства, в котором предлагает Белому дому закрепить опыт мобилизационного перевода госуслуг в онлайн во время пандемии. Он опирается на идеологию суперсервисов — инициативного предоставления госуслуг гражданам по данным, которые уже имеются в распоряжении госорганов.

Суперсервис «Поступление в вуз онлайн» на портале госуслуг был запущен в июне 2020 года. По плану властей к 2024 году с его помощью можно будет пройти весь путь зачисления.

О плане Минкомсвязи — в материале “Ъ” «"Суперсервисы" торопят в Белый дом».