Медики в январе получат двойные выплаты за работу в праздники

Медицинские работники, которые работают в новогодние праздники с пациентами с COVID-19, получат двойные социальные выплаты уже в январе, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Медицинские работники, оказывающие медицинскую помощь пациентам с новой коронавирусной инфекцией в период новогодних праздников, получат специальные социальные выплаты за работу в праздничные дни в двойном размере уже в январе»,— сказал министр после селекторного совещания с регионами (цитата по ТАСС).

По его словам, выплаты за декабрь получили 696 884 медика. Объем выплат составил 21 млрд руб.

За последние сутки в России COVID-19 диагностировали у 24 217 человек. Число случаев заражения коронавирусом достигло 3 308 601. Кроме того, зафиксировано 445 смертей больных с коронавирусом. Общее число летальных исходов в стране достигло 59 951.

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