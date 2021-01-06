Украинские воинские звания переведены на стандарты НАТО

Министр обороны Украины Андрей Таран подписал указ о переводе украинских воинских званий на коды военных рангов НАТО по стандарту STANAG 2116. По словам министра, это начинает евроатлантическую трансформацию системы кадрового менеджмента в стране.

«Это еще один шаг, обеспечивающий совместимость с вооруженными силами государств-членов»,— приводит пресс-служба украинского военного ведомства комментарий господина Тарана.

Переход на коды военных рангов станет составной частью проекта концепции военной кадровой политики вооруженных сил Украины до 2025 года. «Данные решения призваны изменить систему управления карьерой советского образца на современную, принятую в армиях ведущих государств»,— заявил Андрей Таран.

Главы МИДов стран НАТО на заседании в начале прошлого декабря, обсуждая вопросы безопасности в Черноморском регионе, выразили намерение углублять сотрудничество с Грузией и Украиной. В Киеве и Тбилиси надеются на скорое получение плана действий по членству в НАТО, что призвано стать ключевым этапом на их пути в альянс.

Подробнее о заседании — в материале “Ъ” «Протопи ты мне НАТО по Черному».