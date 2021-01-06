Индекс деловой активности в еврозоне восстановился слабее прогнозов

Сводный индекс деловой активности (PMI) в промышленности и сфере услуг в 19 странах еврозоны вырос до 49,1 пункта, сообщило исследовательское агентство IHS Markit в декабрьском отчете (.pdf). По сравнению с показателем ноября (45,3 пункта) индекс вырос на 3,8 пункта. При этом аналитики, опрошенные Reuters, ожидали роста индекса до 49,8 пункта.

Индекс деловой активности в секторе услуг еврозоны, по окончательным данным IHS Markit, в декабре вырос с 41,7 пункта до 46,4 пункта. Ранее агентство предварительно оценивало декабрьское значение индекса в 47,3 пункта.

Отметим, что индекс деловой активности в сфере услуг в России в декабре опустился на 0,2 пункта — до 48 пунктов. При этом российский индекс активности обрабатывающих отраслей вырос до 49,7 пункта (+3,4 к ноябрю).

Что будет с рублем, долларом и нефтью — в экономическом прогнозе “Ъ” на 2021 год.