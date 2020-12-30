Индекс деловой активности обрабатывающих отраслей приблизился к 50 пунктам

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей России в декабре вырос до 49,7 пункта, следует из пресс-релиза (.pdf) аналитического агентства IHS Markit. В ноябре индекс находился на уровне 46,3 пункта. Отметка 50 пунктов отделяет спад от роста.

«Сезонно скорректированный индекс IHS Markit PMI обрабатывающих отраслей России, который отслеживает общую конъюнктуру рынка, поднялся в декабре до 49,7 балла с ноябрьского показателя 46,3, указав на минимальное сокращение в российских обрабатывающих отраслях за последнее четырехмесячное падение. Общее сокращение было лишь частичным, но более высокий показатель также был обусловлен задержками в поставках»,— говорится в релизе.

Как отмечает агентство, темпы экономического спада в декабре замедлились и были минимальными за три месяца.

Отметим, что в 2020 году число деловых поездок резко сократилось. При этом предприятия добывающей и обрабатывающей промышленности, а также энергетики оказались наиболее активными.

Подробности — в материале “Ъ” «Командировки не вернулись с изоляции».