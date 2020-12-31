Индекс деловой активности в сфере услуг снизился до 48 пунктов

Индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг в России в декабре опустился до 48 пунктов, следует из пресс-релиза (.pdf) аналитического агентства IHS Markit. В ноябре индекс находился на уровне 48,2 пункта. Отметка 50 пунктов отделяет спад от роста.

«Полученные данные говорят о том, что падение производства было вызвано снижением клиентского спроса и дальнейшим сокращением новых продаж»,— говорится в выводах исследования. Эксперты отмечают сокращение объема новых заказов. По их мнению, оно объясняется снижением потребительского спроса и покупательной способности клиентов.

«Российские поставщики услуг снова зарегистрировали существенный рост затрат в декабре,— отмечается в сообщении агентства.— Хотя темпы инфляции закупочных цен снизились по сравнению с предыдущим периодом исследования, они все еще были вторыми по величине с марта. Заметный рост затратной нагрузки часто был связан с увеличением цен поставщиками и неблагоприятными колебаниями обменного курса».

По мере снижения нагрузки на производственные мощности в декабре объемы незавершенных работ сокращались, «хотя и самыми медленными темпами за три месяца», подчеркивают в IHS Markit.

Падение клиентского спроса, вызванное пандемией коронавируса, привело к снижению числа предприятий в 2020 году на 14% против 2% за аналогичный период 2019 года. При этом значительное падение показателей — на 5% — зафиксировано в октябре—ноябре, в разгар осенней волны заболеваемости.

О коронавирусной динамике малого и среднего бизнеса — в материале “Ъ” «Спад не то, чем кажется».