Кафе и рестораны в Петербурге открываются для посетителей

С 4 января в Петербурге вновь заработали заведения общественного питания. Работа кафе и ресторанов в городе была временно приостановлена с 30 декабря из-за коронавируса.

Рестораны и кафе города с понедельника могут работать с 6:00 до 23:00 по мск. В ночные часы работа для таких заведений запрещена. Продолжают действовать ограничения для для фуд-кортов, фуд-плейсов в торговых комплексах.

Напомним, что с 7 января театры города смогут принимать зрителей. При этом заплняемость залов не должна превышать 25%.

Все остальные ограничения, ранее установленные постановлением городского правительства, продлеваются до 31 января.