В пермском аэропорту выросла цена тонны авиационного керосина

Цена тонны авиационного керосина марки ТС-1 от ООО «ЛУКОЙЛ-Аэро Пермь» в декабре увеличилась на 4,5% по сравнению с ноябрем, сообщает Росавиация. Сейчас она составляет 39390 руб. Другой оператор топливо-заправочного комплекса пермского аэропорта ООО «Аэрофьюлз-Пермь» сохранил цену на уровне 47420 руб. за тонну. Средняя стоимость авиакеросина в аэропортах России, по данным ведомства, составила 46681 руб. за тонну. По сравнению с началом 2020 года, она снизилась на 12%. Самый дешевый керосин ТС-1 в Приволжском федеральном округе в аэропорту Ульяновск (Центральный), он продается за 37585 руб. Самый дорогой в Чебоксарах за 50207 руб.