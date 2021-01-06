Власти Москвы продлили работу транспорта в Рождественскую ночь

В ночь на 7 января общественный транспорт в Москве будет работать дольше обычного, сообщил департамент транспорта столицы.

«В Рождественскую ночь мы продлим график работы в московском транспорте, чтобы все желающие могли оправиться на службу в разные храмы столицы, а после спокойно вернуться домой»,— говорится в сообщении департамента в Telegram.

Метро и МЦК будут открыты до 02:00. На МЦД запустят дополнительные утренние и ночные рейсы. 168 маршрутов наземного транспорта продлят работу до 03:00, также будут ходить 15 ночных маршрутов. Все городские парковки для автомобилей остаются бесплатными до 9 января.

В условиях пандемии коронавируса COVID-19 храмы в Рождество будут открыты. РПЦ рекомендовала пожилым людям воздержаться от посещений богослужений и посмотреть их в онлайн-трансляции. На службу в храм Христа Спасителя в Рождество можно будет прийти только по приглашениям.