Приставы взыскали с россиян более 76 млрд рублей в качестве долгов по ЖКХ

Общая сумма долгов за услуги ЖКХ, находившихся на взыскании у приставов в 2020 году, превышает 76 млрд руб., сообщил ТАСС со ссылкой на статистику Федеральной службы судебных приставов (ФССП). Средняя сумма долга россиян составляла 24 тыс. руб.

«На 1 декабря 2020 года остаток исполнительных производств о взыскании задолженности за ЖКУ составлял 2,9 млн руб. Сумма — свыше 76,1 млрд руб.»,— говорится в материалах ФССП.

Всего с января по ноябрь 2020 года с учетом остатков от прошлых лет у приставов находилось свыше 6,1 млн исполнительных производств о взыскании долгов по ЖКХ на 144 млрд руб. Непосредственно в 2020 году было возбуждено 3,8 млн производств на общую сумму в 77,2 млрд руб. С 2015 года количество исполнительных производств, переданных на взыскание приставов, увеличилось почти в два раза.

Как ранее сообщил Минстрой России, в целом по стране задолженность перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы к концу 2020 года сократилась с 1,3 трлн до 1,24 трлн руб. Наибольшая часть пришлась на граждан, которые недоплатили 731 млрд руб. против 800 млрд руб. годом ранее. В апреле 2020 года в условиях пандемии коронавируса правительство до конца года освободило население и управляющие компании от штрафов за просрочку оплаты ЖКУ.

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