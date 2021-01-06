ВБ допустил рост мировой экономики на 4% при условии масштабной вакцинации

Если вакцинация от коронавируса COVID-19 будет проходить повсеместно, мировая экономика вырастет в этом году на 4%, следует из доклада Всемирного банка (ВБ). При медленном процессе всеобщей вакцинации и росте новых случаев заражения эксперты допускают ограничение глобального экономического роста до 1,6%.

«Ожидается, что в 2021 году мировая экономика вырастет на 4% при условии, что первоначальное внедрение вакцины против COVID-19 станет повсеместным в течение года»,— говорится в январском докладе ВБ «Глобальные экономические перспективы».

При этом аналитики предостерегают о том, что восстановление экономики будет сдержанным, если власти стран не предпримут решительных шагов для сдерживания пандемии и проведения реформ, направленных на повышение инвестиционной активности.

Рост экономики России в 2021 году ВБ прогнозирует на уровне 2,6%. «Ожидается, что рост будет поддерживаться развертыванием программы вакцинации, ростом цен на промышленные товары и продолжением политики поддерживающих мер»,— уточняется в докладе.

Прогноз ВБ относительно роста российской экономики — в материале “Ъ” «Куда ни кинь, всюду блин».