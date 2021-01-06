Стоимость биткойна вновь превысила $34 тысячи

Во время торгов в моменте стоимость биткойна превысила $34 тыс., следует из данных Coindesk. Таким образом криптовалюта практически достигла исторического максимума, установленного 3 января. Тогда его цена достигла $34 366. По состоянию на 6 января 00:45 мск, курс биткойна составляет $33 822 (+9,66%).

За один год биткойн подорожал почти в 5 раз. В конце 2020 года рост резко ускорился. По мнению некоторых экспертов, рост криптовалюты в основном произошел за счет институциональных денег.

О курсе криптовалюты — в материале “Ъ FM” «Биткойн начал год с повышения».