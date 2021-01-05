Спортивным учреждениям Петербурга выделят федеральные субсидии

Власти Петербурга подписали дополнительное соглашение с Министерством спорта РФ о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету города. В соответствии с документом, рассчитанном на 2021-2023 годы, продлевается адресная финансовая поддержка организаций, занимающихся подготовкой спортивного резерва для сборных команд России.

В частности, как сообщили в пресс-службе Смольного, в 2021 году Петербургу будет выделено 6,7 млн рублей на софинансирование регионального проекта по созданию условий для занятий массовым спортом и повышение обеспеченности спортивными объектами. Также на приобретение оборудования и спортинвентаря для специализированных организаций будет предоставлено еще 4,4 млн руб. Кроме этого, на модернизацию футбольных полей в трех учреждения спортивной подготовки выделят 96 млн руб., из которых 40 млн руб. — это федеральная субсидия. На мероприятия по эффективному использованию уже построенных в Петербурге тренировочных площадок к ЧМ-2018 по футболу в 2021 году из федерального бюджету планируется предоставить 35 млн руб., а в 2022 году — еще 10 млн руб.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что в 2021 году Петербургу из федерального бюджета будут выделены субсидии на поддержку малого бизнеса, сельского хозяйства и перевод транспорта на газомоторное топливо, а также на поддержку учреждений культуры.