Названа причина двух ДТП под Ярославлем, в которых погибли шесть человек

В Ярославском ГИБДД назвали предварительную причину двух ДТП, произошедших в начале года в регионе, в которых погибли шесть человек и трое получили различные травмы. Оба ДТП произошли на федеральной трассе М-8 «Москва – Холмогоры». По данным регионального ГИБДД, дорожно-транспортные происшествия произошли из-за выезда машин на обочину дороги.

«По предварительной информации, возможной причиной указанных ДТП стало движение по обочине, что повлекло утрату водителями, виновными в происшествиях, контроля над транспортными средствами»,– говорится в сообщении пресс-службы ГИБДД региона.

В пресс-службе напомнили, что в соответствии с п.9.9 ПДД движение транспортных средств по обочинам дорог запрещено. За это нарушение предусмотрено наказание в виде штрафа в размере 1,5 тыс. руб.

“Ъ-Ярославль” сообщал, что ДТП, в котором погибли четыре человека, произошло 2 января около 10:30 в Переславском районе. На федеральной автодороге М-8 столкнулись три автомобиля: BMW, «Лада Веста» и Mercedes.

В результате дорожно-транспортного происшествия на месте аварии погибли 31-летний водитель автомобиля BMW, 23-летний водитель автомобиля «Лада Веста», 50-летняя пассажирка автомобиля «Лада Веста» и 53-летний пассажир автомобиля «Лада Веста». В больницу госпитализировали 26-летнюю пассажирку автомобиля BMW.

3 января около 14:45 в Ростовском районе произошло ДТП, в котором погибли два человека. Автомобиль Volkswagen Polo под управлением 37-летней жительницы Москвы, столкнулся с автомобилем Toyota RAV4, в котором ехали трое жителей Ярославской области.

В результате ДТП на месте происшествия погибли водитель Volkswagen Polo и 47-летняя пассажирка автомобиля Toyota RAV4. Получил травмы водитель автомобиля Toyota RAV4, который нуждается в амбулаторном лечении. Восьмилетний пассажир автомобиля Toyota RAV4 был госпитализирован в больницу.

Антон Антонов