В двух ДТП в Ярославской области два человека погибли и трое пострадали

В Ярославской области 3 января произошли два ДТП, в результате которых два человека погибли и трое пострадали, сообщили в пресс-службе регионального УМВД России. ДТП со смертельным исходом произошло на 188 км трассы М-8 в Ростовском районе.

По предварительной информации, 3 января в 14:45 автомобиль Volkswagen Polo под управлением 37-летней жительницы Москвы выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой Toyota RAV4, в салоне которого находилось трое жителей Ярославской области.

В результате ДТП от полученных травм погибли на месте происшествия водитель Volkswagen Polo и 47-летняя женщина, пассажир Toyota RAV4. Также пострадали еще два человека из автомобиля Toyota RAV4 – водитель, которому требуется амбулаторное лечение и 8-летний пассажир – он был госпитализирован.

Еще одно ДТП произошло 3 января около 17:05 на окружной дороге города Рыбинска на повороте на АО «Ярославский бройлер». Водитель автомобиля KIA, женщина 1995 года рождения, не справилась с управлением и выехала на встречную полосу движения, где произошло столкновение с автомашиной Renault под управлением женщины 1967 года рождения. В результате ДТП водитель Renault была госпитализирована, ей назначено амбулаторное лечение.

Екатерина Руденко