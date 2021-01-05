В муниципалитетах Прикамья установлены дни запрета на продажу алкоголя

Правительство Пермского края установило дни запрета на розничную продажу алкогольных напитков в муниципалитетах в 2021 году. Соответствующее постановление опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Запрет установлен в 25 муниципалитетах. В основном в перечень вошли дни городов, сел и местные праздники. Так в Березниках розничная продажа алкоголя будет запрещена в день химика (29 мая), в Гремячинске – в день шахтера (29 августа), в Краснокамске – на масленицу (14 марта), в Нытве – в день металлурга (17 июля).

Также нельзя будет продавать алкоголь на нескольких фестивалях: межрайонном фестивале «Еловская рыбка» (10 июля), межмуниципальном фестивале «Праздник черники и черничного пирога» (14 августа), фестивале «Мысовский Родничок» в Краснокамском городском округе (15 мая), открытии (26 июня) и закрытии (3 июля) международного фестиваля воздухоплавания «Небесная ярмарка» в Кунгуре, фестивале экстремальных видов спорта «Оса – акватория Беринга» (24 июля), а также краевом фестивале «Медовый спас» в Уинском (14 августа).

Отметим, что запрет не распространяется на продажу алкоголя в заведениях общепита.