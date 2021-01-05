Между Пермью и Лысьвой запущен новый пригородный поезд

С начала года по железнодорожному маршруту Пермь-I – Лысьва – Пермь-I начал курсировать новый рельсовый автобус РА-3 «Орлан». Об сообщает министерство транспорта Пермского края.

Пригородный поезд курсирует ежедневно. Время в пути – 2 часа 37 минут из Перми в Лысьву и 2 часа 28 минут в обратном направлении. Подвижной состав рельсового автобуса двухвагонный и рассчитан на 146 мест. Летом количество вагонов планируется увеличить.

Рельсовые автобусы предназначены для пригородных пассажирских перевозок на неэлектрифицированных участках железных дорог. Головные вагоны у поездов – моторные. В них размещена силовая установка на основе двигателя внутреннего сгорания.