SuperJob назвал главные страхи россиян в 2021 году

11% россиян боятся, что 2021 год будет хуже, чем 2020, следует из опроса SuperJob. Больше всего респонденты боятся потерять работу, безденежья, а также переживают за здоровье.

Опрос проводился 23–27 декабря в 351 населенном пункте среди россиян старше 18 лет. В исследовании приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения. Результаты приводит «РИА Новости».

Главные страхи россиян:

безработица, что не удастся найти хорошую работу — 33%;

безденежье — 27%;

здоровье (свое и близких) — 17%;

что 2021-й будет хуже 2020-го — 11%;

образование детей — 7%;

продления карантина — 6%.

По 5% россиян боятся одиночества и обвала рубля. 4% переживают насчет открытия границ. 22% респондентов сказали, что не испытывают страха по поводу возможных проблем в 2021 году. Молодежь больше других переживает об ограничениях в сфере развлечений, а люди с зарплатой от 80 тыс. руб.— о закрытых границах.

По данным «Национального индекса тревожностей» Компании развития общественных связей, одной из трех главных фобий россиян является страх заразиться коронавирусом. В большинстве регионов в топ страхов попали социально-экономические последствия пандемии — кризис, потеря работы и дохода, падение уровня жизни.

Подробнее о «Национальном индексе тревожностей» — в материале “Ъ” «Коронавирус нагнал страху».