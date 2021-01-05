В Сочи продолжают тушить два природных пожара

В Сочи действует два очага возгорания лесной подстилки – в Пластуновке и Дагомысе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Площадь активного горения составляет 300 кв.м. По состоянию на 7:30 5 января в тушении очагов возгорания задействованы 40 человек и 7 единиц техники: из них от МЧС – 22 человека и 5 единиц техники. Угрозы населенным пунктам нет, уточняют в МЧС.

Вечером 4 января пресс-служба ведомства сообщила о еще одном возгорании сухой раститетельности – на ул. Светогорской в с. Нижняя Шиловка. Площадь возгорания составляла 250 кв. м. К месту вызова направлены силы и средства МЧС России: 16 человек личного состава и 5 единиц техники. В 22:57 пожар был потушен.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, причиной лесных пожаров могла стать халатность местных жителей, кроме того сотрудники МЧС края выявили несколько фактов поджога. В частности, сотрудники правоохранительных органов нашли шестерых подростков, из-за которых, по предварительным данным, 30 декабря начался лесной пожар в Туапсинском районе. Площадь возгорания составила 1,2 га. Причина пожара – использование пиротехники. Соответствующие документы переданы в органы дознания УВД.

Алексей Белянин