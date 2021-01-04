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МЧС Кубани зафиксировало несколько фактов поджогов сочинских лесов

Причиной лесных пожаров могла стать халатность местных жителей, кроме того сотрудники МЧС края выявили несколько фактов поджога, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Соответствующие документы переданы в органы дознания УВД.

Как писал “Ъ-Кубань”, сотрудники правоохранительных органов нашли шестерых подростков, из-за которых, по предварительным данным, 30 декабря начался лесной пожар в Туапсинском районе. Площадь возгорания составила 1,2 га. Причина пожара – использование пиротехники.

Пик лесных пожаров в Туапсинском районе и Сочи пришелся на 3 января. Тогда было выявлено шесть очагов возгорания. Общая площадь пожаров составляла 1 тыс. кв.м. Огнеборцы использовали вертолет, в двух муниципалитетах были организованы штабы.

Сегодня стало известно, что один из лесных пожаров в Сочинском национальном парке был ликвидирован, его площадь составила 2,5 га, горение продолжалось в другом очаге на территории парка, его площадь - 3 га.

Андрей Ульченко


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