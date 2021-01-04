Ни одного туриста с признаками COVID-19 в аэропорту Сочи не выявлено

В новом 2021 году не выявлено ни одного гостя курортной столицы с признаками COVID-19, приезжающие туристы проходят термометрию в аэропорту, а также на железнодорожных вокзалах Сочи, такие данные приводит Оперативный штаб края.

«Если у туриста будет повышенная температура, его направят в обсерватор. В изоляции под наблюдением медиков он будет находиться до получения результата теста на COVID-19. Если тест окажется положительным, туриста переведут в ковидный госпиталь», - сообщили в оперштабе.

Как ранее писал “Ъ-Кубань”, режим повышенной готовности, связанный с распространением коронавируса, продлен в Краснодарском крае до 13 января 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Этим же распоряжением глава региона разрешил работу кинотеатров в крае при условии соблюдения максимальной загрузки зрительного зала не более 15%. За исключением этого на Кубани сохраняется запрет на проведение массовых развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. При этом число участников деловых мероприятий допустимо до 100 человек.

Андрей Ульченко