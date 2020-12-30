Режим повышенной готовности на Кубани продлили до 13 января 2021 года

Режим повышенной готовности, связанного с распространением коронавируса, продлен в Краснодарском крае до 13 января 2021 года. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

Этим же распоряжением глава региона разрешил работу кинотеатров в крае при условии соблюдения максимальной загрузки зрительного зала не более 15%.

За исключением этого в Краснодарского крае сохраняется масочный режим, а также требование соблюдения социальной дистанции в 1,5 м. Сохраняется запрет на проведение массовых развлекательных, зрелищных и культурных мероприятий. При этом число участников деловых мероприятий допустимо до 100 человек.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, в предыдущий раз режим повышенной готовности в Краснодарском крае продляли 1 декабря 2020 года. Оно действует до 31 декабря.

28 декабря 2020 года глава управления Роспотребнадзора Кубани Мария Потемкина подписала постановление, разрешающее работу кинотеатров в крае при соблюдении максимальной загрузки зала в 15%.

Решение открыть кинотеатры в Краснодарском крае связано с желанием властей региона удержать под контролем ситуацию с распространением коронавируса, объяснял позже Вениамин Кондратьев.

Алексей Белянин