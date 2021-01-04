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Один из двух лесных пожаров в Сочинском нацпарке потушен

Лесной пожар в национальном парке в Сочи площадью 2,5 га ликвидирован, горение продолжается в другом очаге, его площадь составляет 3 га. Второе возгорание локализовано, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу департамента лесного хозяйства по Южному федеральному округу.

«Пожар в Солох-Аульском лесничестве Сочинского нацпарка ликвидирован, в Дагомыском лесничестве продолжает действовать локализованный очаг возгорания», - рассказали в ведомстве, уточнив, что второй лесной пожар будет погашен в течение сегодняшнего дня.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, по оперативным данным МЧС края на 06:00 4 января, зарегистрирован один лесной пожар в Сочи. Всего за минувшие сутки на Кубани действовало шесть лесных пожаров на общей площади 169,3 га, из них три пожара ликвидированы, три локализованы на площади 129 га.

Андрей Ульченко


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