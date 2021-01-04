На Кубани продолжает гореть Сочинский нацпарк

По данным на 00:00 4 января площадь пожаров в регионе достигает 129 га, из них 3 га – в Сочинском национальном парке, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Авиалесохраны». Всего сотрудники учреждения задействованы в тушении трех пожаров на территории России, все они находятся в Краснодарском крае.

С огнем борются 345 человек, задействовано 69 единиц техники и одно воздушное судно. В двух районах Кубани введен особый противопожарный режим.

По оперативным данным МЧС края на 06:00 4 января, зарегистрирован один лесной пожар в Сочи. Всего за минувшие сутки действовало шесть лесных пожаров на общей площади 169,3 га, из них три пожара ликвидированы, три пожара локализованы на площади 129 га.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, к вечеру 2 января количество возгораний лесной подстилки в Краснодарском крае увеличилось до шести. Очаги расположены на территории Туапсинского района и в Сочи. Общая площадь возгораний составляет 1 тыс. кв.м. Глава региона Вениамин Кондратьев в соцсетях сообщил, что причиной возгораний стали новогодние фейерверки.

Андрей Ульченко