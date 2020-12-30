Петербургским кафе разрешили работать до 23:00 после Нового года

Власти Петербурга сообщили о послаблениях коронавирусных ограничений после Нового года. В частности, предприятиям общественного питания будет разрешено работать начиная с 4 января с с 06:00 до 23:00. Запрет сохранится исключительно на их работу в ночное время. Об этом сообщается в официальном документе, размещенном на сайте Смольного.

Такой же режим с 4 января устанавливается для точек общепита, расположенных в торговых центрах, если они имеют отдельный вход с улицы и не имеют сквозного доступа в ТЦ. Ранее установленные ограничения для фуд-кортов, продолжают действовать.

Кроме этого, с 7 января театры города смогут принимать зрителей. При этом продолжит действовать ограничение в виде 25% заполняемости зрительного зала и необходимость согласовывать проведение представления. В то же время с 7 по 31 января спектакли будут давать только для взрослых (детям до 16 лет запрещено посещение театров).

Все остальные ограничения, ранее установленные постановлением по 15 января, продлеваются по 31 января.