Количество лесных пожаров на Кубани увеличилось до шести

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю

К вечеру 2 января количество возгораний лесной подстилки в Краснодарском крае увеличилось до шести, сообщают в пресс-службе краевого ГУ МЧС РФ. Очаги расположены на территории Туапсинского района и в Сочи. Общая площадь возгораний составляет 1 тыс. кв.м.

По данным МЧС, к тушению природных пожаров привлечены 250 человек личного состава и более 50 единиц техники Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе от МЧС 92 человека и 11 единиц техники.

«Угрозы населенным пунктам нет. В ночное время будет организовано окарауливание», - говорится в сообщении МЧС.

На месте работает штаб пожаротушения. Мониторинг обстановки осуществляют с помощью беспилотных летательных аппаратов. Ситуация находится на особом контроле ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал "Ъ-Кубань", губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил в Telegram, что причиной пожара в Сочи стал запуск фейерверка.

Наталья Решетняк