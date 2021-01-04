США решили не выводить авианосец «Нимиц» из Ближнего Востока после угроз Ирана

США оставят на Ближнем Востоке авианосец «Нимиц» из-за угроз со стороны Ирана, заявил и.о. главы Минобороны США Крис Миллер. Ранее авианосец хотели перебазировать в другое место.

«Из-за недавних угроз, которые высказывали иранские лидеры в отношении президента Дональда Трампа и других официальных лиц США я приказал, чтобы "Нимиц" остановил свое обычное перебазирование. "Нимиц" останется на посту в зоне операций Центрального командования ВС США. Никто не должен сомневаться в решительности США»,— говорится в заявлении господина Миллера. Он не уточнил, о каких угрозах идет речь.

Ранее CNN сообщал со ссылкой на источники, что военно-морские силы Ирана за последние два дня повысили уровень своей боеготовности в Персидском заливе. Израильские СМИ утверждают, что Израиль и Саудовская Аравия провоцируют Дональда Трампа нанести авиаудар по ядерным объектам Ирана перед тем, как он покинет пост президента США в январе.

О конфликтах Вашингтона и Тегерана читайте в материале “Ъ” «Иран предупрежден и очень опасен».